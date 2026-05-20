Boca Juniors empató 1-1 ante Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y deberá ganarle si o si a Universidad Católica como local para no depender de lo que suceda entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador en Brasil.

El Xeneize se adelantó en el resultado a los 15 minutos con el gol de Miguel Merentiel, quien alcanzó a desviar un centro cerrado de Leandro Paredes para empujar la pelota al arco. El equipo de Claudio Úbeda tuvo numerosas ocasiones para mantener la ventaja en su poder, pero las malas decisiones y la actuación consagratoria de Otávio hicieron imposible el segundo tanto porque el arquero de La Raposa se distinguió por una infinidad de tapadas en el tiempo regular.

Al comienzo del complemento, el elenco de la Ribera le cedió la pelota a los brasileños y el conjunto de Artur Jorge lo aprovechó para sellar la igualdad a los 53 minutos a instancias de Fagner. Esta celebración estuvo bajo la lupa del VAR, a cargo de Ángel Arteaga, por una mano previa de otro jugador en el origen de la jugada, pero el árbitro Jesús Valenzuela sostuvo el cobro inicial.

A partir de ahí, el encuentro se lo pudo llevar cualquiera de los dos, pero los arqueros salieron en rescate de sus compañeros. Incluso, la visita aguantó el marcador con 10 jugadores por la expulsión a instancias de la tecnología de Gerson a los 67′ debido a una grave falta sobre Leandro Paredes.

El anfitrión llegó al gol de la victoria a los 88 minutos a través de Merentiel. Sin embargo, Valenzuela regresó al monitor para revisar la situación por recomendación de Arteaga y anuló la acción por una mano de Milton Delgado previa a la definición de la Bestia.

El dueño de casa, que contó con la visita de Lucas Torreira en uno de los palcos del estadio en compañía de Edinson Cavani, vivió horas particulares en la antesala a este compromiso porque recibió la “visita” de la barra en Ezeiza.

Ahora, Boca Juniors clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores si le gana el próximo jueves 28 de mayo a Universidad Católica en la Bombonera. Mientras tanto, Cruzeiro cerrará su calendario ante Barcelona SC en Brasil. Ambos duelos comenzarán a las 21:30 (hora argentina). Cabe remarcar que este jueves 21 van a jugar chilenos y ecuatorianos para completar la quinta jornada.