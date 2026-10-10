En un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, Boca e Instituto empataron 2-2 en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro, que tuvo un desarrollo cambiante, dejó al conjunto visitante con la incertidumbre sobre el estado físico de Leandro Paredes, quien debió ser reemplazado poco después de ingresar al campo de juego.

El equipo local, dirigido por Diego Flores, se puso en ventaja en dos oportunidades. A los 13 minutos, Fernando Alarcón abrió el marcador tras un tiro libre. Boca logró la igualdad diez minutos más tarde gracias a Enner Valencia, quien aprovechó un error del arquero Marcos Ledesma. En el inicio del segundo tiempo, Jonathan Galván volvió a poner arriba a Instituto, pero Miguel Merentiel, tras una asistencia de Lautaro Blanco, selló el 2-2 definitivo a los 11 minutos de la etapa complementaria.

Más allá del resultado, la atención del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Rodolfo Arruabarrena se trasladó a la salud de sus jugadores. A los 25 minutos del complemento, Leandro Paredes sintió una molestia física y fue sustituido por Santiago Ascacíbar. El mediocampista se retiró por sus propios medios, aunque su salida generó inquietud ante la cercanía del compromiso internacional contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

A pesar de los intentos de Boca por quedarse con los tres puntos en el tramo final, el marcador no se modificó. El equipo visitante mantuvo su invicto, que ya alcanza los 17 partidos, mientras que Instituto continúa en los puestos de clasificación a competencias internacionales.