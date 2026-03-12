Boca no supo defender la ventaja parcial que tenía y finalmente igualó anoche como local 1-1 con San Lorenzo, en un clásico picante que terminó con silbidos de la parcialidad "xeneize" hacia el entrenador, Claudio Úbeda y sus jugadores, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

En el estadio La Bombonera, el ´Xeneize´ abrió el partido a los 11 minutos del complemento con el gol de Santiago Ascacibar, pero, 10 minutos después, el ´Ciclón´ lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez, como informó la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22 horas en un partido que puede marcar la continuidad del entrenador, quien este miércoles fue cuestionado por hacer recién un cambio en tiempo de descuento.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se ubica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio Pedro Bidegain.

En el primer tiempo, el ´Xeneize´ fue el más incisivo con remates de larga distancia y una clarísima oportunidad de gol que el paraguayo Adam Bareiro desperdició, reventando la pelota contra el travesaño del arco defendido por su compatriota Orlando Gill.

En contraparte, el ´Ciclón´ apostó a esperar y buscar neutralizar el juego de Boca. Sobre el final, tuvo una oportunidad neta de gol con un cabezazo potente de Gastón Hernández que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Agustín Marchesín.

Ya en el complemento, Boca abrió el marcador a los 11 minutos con el gol de Ascacibar, el segundo en este Torneo Apertura. Sobre la derecha del área, Tomas Aranda tocó en corto para Milton Delgado que abrió al punto penal para el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata que, en soledad, le pegó sutilmente al palo diestro del arquero paraguayo Orlando Gill y puso el 1-0.

Tan solo 10 minutos después, San Lorenzo empató el encuentro con el gol de Gregorio Rodríguez. Tras un desborde del uruguayo Mathias De Rítis por la derecha, el ex jugador de Banfield llegó al fondo y metió el buscapié al segundo palo para Rodríguez que solo la tuvo que empujar ante la ausencia del arquero Agustín Marchesín que quedó a mitad de camino.

Esta es la síntesis de Boca vs San Lorenzo por el Torneo Apertura de la Liga Profesional

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona A - Fecha 10

Boca - San Lorenzo.

Estadio: La Bombonera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Silvio Trucco.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter, Facundo Gulli; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Goles en el segundo tiempo: 11m. Santiago Ascacibar (B); 21m. Gregorio Rodríguez (S).

Cambio en el primer tiempo: 27m. Nahuel Barrios por Ezequiel Cerutti (S)

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Luciano Vietto por Facundo Gulli (S) y Gregorio Rodríguez por Agustín Ladstatter (S); 34m. Guzmán Corujo por Gastón Hernández (S) y Gonzalo Abrego por Nahuel Barrios (S); 45m. Ian Zufiaurre por Adam Bareiro (B).

Fuente: Noticias Argentinas