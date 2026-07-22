Boca se enfrentará este jueves con O´Higgins de Chile, por los playoffs de la Copa Sudamericana, en el que será el inicio de una nueva participación para el "Xeneize" en el segundo torneo de clubes más importante de América.

Boca había comenzado el año con la ilusión al máximo, ya que estaba en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, protagonizó un verdadero papelón al quedar eliminado en la fase de grupos, por lo que cayó a la Sudamericana.

Sus mejores actuaciones en esta competencia se dieron en 2004 y 2005, cuando se quedó con el título luego de superar en sus respectivas finales a Bolívar de Bolivia (2-1 en el global) y a Pumas de México (4-3 en los penales tras igualar 2-2 en el global).

La otra ocasión en la que estuvo muy cerca de quedarse con el título fue en la del 2014, cuando sufrió una dura caída en las semifinales ante su clásico rival, River. En aquella ocasión, el delantero Emmanuel Gigliotti desaprovechó un penal que hubiese sido clave para avanzar a la gran final, donde esperaba Atlético Nacional de Colombia.

Por otra parte, el "Xeneize" también alcanzó los cuartos de final en 2003 y 2008.

El historial completo de Boca en la Copa Sudamericana

2002: octavos de final

2003: cuartos de final

2004: campeón

2005: campeón

2006: octavos de final

2007: octavos de final

2008: cuartos de final

2009: primera fase

2012: 16avos de final

2014: semifinal

2024: octavos de final

Fuente: Noticias Argentinas