Boca realizó la última práctica esta tarde previo al cruce ante Millonarios en La Bombonera en un amistoso a modo preparación para el comienzo de la temporada 2026 y el entrenador Claudio Úbeda realizó una sorpresiva modificación.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, quien picaba en punta para completar el ataque junto a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos era Kevin Zenón, pero finalmente todo parecería indicar que sería Brian Aguirre quien integrará el tridente.

El duelo se llevará a cabo en Brandsen 805 a partir de las 19:00 en el marco de un homenaje por el fallecimiento del director técnico Miguel Ángel Russo, quien supo estar a cargo del banco de ambos conjuntos.

Mientras Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan trabajando de manera diferenciada, Úbeda planea saltar al terreno de juego con un once bastante similar a lo que fue el cierre del Torneo Clausura 2025.

Sin refuerzos hasta el momento, los de La Ribera aguardan por el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional.

De esta manera, el DT xeneize saldría con un conocido 4-3-3. La línea de fondo estaría integrada por Agustín Marchesín en el arco; Jaun Barinaga como lateral derecho; Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa la dupla central; y Lautaro Blanco por el sector izquierdo.

En tanto, el centro del campo lo conformarían Leandro Paredes como único volante central, el español Ander Herrera y Milton Delgado, según el planteo táctico durante el entrenamiento vespertino de este martes.

Por último, los tres de arriba serían Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Brian Aguirre, quien le ganó la pulseada a Kevin Zenón, de bajo rendimiento sobre el tramo final de la temporada pasada.

La posible formación de Boca para enfrentar a Millonarios: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Brian Aguirre. DT: Claudio Úbeda.

Fuente: Noticias Argentinas