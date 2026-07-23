Boca Juniors recibirá este jueves a O’Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y transmisión en vivo de ESPN.

En cuanto a la formación, la idea del Vasco es mantener la misma base que venció con contundencia a Sarmiento de Junín el jueves pasado por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, habría cuatro modificaciones, al ya contar con los refuerzos y la vuelta de Leandro Paredes.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, los dos refuerzos que firmaron sus contratos a fines de la semana pasada y se entrenan con el grupo desde el fin de semana, fueron incluidos en la lista de buena fe y podrían ir de arranque este jueves. El guardameta reemplazaría a Leandro Brey, mientras que el delantero ingresaría por Alan Velasco.

Leandro Lozano, el tercero de los refuerzos, no pudo terminar la práctica de este martes por un problema físico y es baja, por lo cual Arruabarrena sorprendería con la aparición del juvenil Dylan Gorosito. Juan Barinaga y Marcelo Weigandt no son considerados por el DT.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.