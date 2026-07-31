COPA SUDAMERICANA
Boca jugó como para perder, casi lo empata al final y pasó en los penales: un respiro para un equipo que sigue en deuda
En Rancagua, el equipo del Vasco Arruabarrena se impuso por 4-3 en la definición tras caer 1-0 en los 90. Álvaro Montero atajó un penal y Blanco selló el triunfo en el último remate. En octavos de final, el Xeneize jugará con Deportivo Recoleta.
Boca le ganó a O'Higgins por penales y pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su próximo rival en el certamen será Deportivo Recoleta de Paraguay: definirá la serie de visitante. Francisco González hizo el único gol del encuentro en Chile. El árbitro del encuentro fue el colombiano Wilmar Roldán.
La tanda de los penales de Boca vs. O'Higgins
O'Higgins (3):
- Francisco González: gol
- Arnaldo Castillo: gol
- Thiago Vecino: erró
- Luis Pavez: atajó Montero
- Miguel Brizuela: gol
Boca (4):
- Leandro Paredes: gol
- Miguel Merentiel: gol
- Nicolás Figal: gol
- Tomás Aranda: atajó Carabalí
- Lautaro Blanco: gol
Fuente: TN
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