Boca le ganó a O'Higgins por penales y pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su próximo rival en el certamen será Deportivo Recoleta de Paraguay: definirá la serie de visitante. Francisco González hizo el único gol del encuentro en Chile. El árbitro del encuentro fue el colombiano Wilmar Roldán.

La tanda de los penales de Boca vs. O'Higgins

O'Higgins (3):

Francisco González: gol

Arnaldo Castillo: gol

Thiago Vecino: erró

Luis Pavez: atajó Montero

Miguel Brizuela: gol

Boca (4):

Leandro Paredes: gol

Miguel Merentiel: gol

Nicolás Figal: gol

Tomás Aranda: atajó Carabalí

Lautaro Blanco: gol

Fuente: TN