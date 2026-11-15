Boca venció a Banfield por 3 a 0 y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense. El Xeneize, que viene de ganar la tabla anual, sigue peleando en todos los frentes, el próximo desafío será ganar la Copa Sudamericana.

De arranque, el Taladro tuvo la primera jugada clara para abrir el marcador, Adoryán tomó una pelota de aire y le pegó de media vuelta, encontró muy atento al arquero Montero, que salvó al Xeneize.

A los 30, volvieron a aparecer Adoryán y Montero, el volante ofensivo sacó un disparo bárbaro y el arquero colombiano respondió en gran forma.

A los 38, otra jugada para el Taladro, nació de una contra que concluyó con un disparo de Gómez que volvió a encontrar sólido al uno boquense.

Recién a los 40 arrimó Boca, jugada de Lozano desde la derecha al medio y su disparo final se fue desviado.

Hasta que a los 45, llegó el sorpresivo gol de Boca, un centro frontal y preciso de Paredes para el Ruso Ascacibar, que de cabeza, la acomodó contra el palo izquierda y abrió el marcador.

En el complemento, a los 11, casi lo empata Banfield, centro pasado, salida en falso de Montero y el cabezazo de Balboa se fue cerca del arco.

Sin embargo, a los 17, Villa armó una gran jugada desde la izquierda, se tiró al medio y sacó un formidable remate cruzado para poner el 2-0, con sensación de partido liquidado.

Ya con un Banfield desanimado, llegó el tercero del Xeneize, centro pasado de Villa y Leandro Lozano le dio un pase a la red, entrando por el segundo palo, era el 3-0 lapidario.