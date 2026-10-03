Boca Juniors estiró su invicto a 16 partidos tras conseguir un categórico triunfo por 3-0 ante Unión de Santa Fe, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura. Con esta victoria, el Xeneize se afirmó en los puestos de playoff de la Zona A y continúa en la lucha por la cima de la Tabla Anual, aprovechando el empate de Independiente Rivadavia ante Gimnasia La Plata.

El encuentro, disputado en Brandsen 805, contó con la presencia del delantero francés André-Pierre Gignac en uno de los palcos. El conjunto local dominó las acciones frente a un rival que mostró pocas herramientas para inquietar al arquero Leandro Brey, quien se mostró firme durante todo el compromiso.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos de la primera etapa, cuando Lautaro Di Lollo conectó un centro de Leandro Paredes tras una pelota detenida. A pesar de la ventaja, el equipo mantuvo el control del juego hasta que Leonel Flores, quien ingresó desde el banco de suplentes, amplió la diferencia. El juvenil de 19 años, que fue liberado por la Selección Argentina para este encuentro, selló el 3-0 definitivo con un golazo a los 91 minutos.

El próximo viernes, Boca Juniors visitará a Instituto en Alta Córdoba, mientras que Unión recibirá en su estadio a Defensa y Justicia.

Con información de Infobae