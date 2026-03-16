El Tatengue había comenzado en ventaja desde los 41 minutos del primer tiempo, con gol del extremo Julián Palacios, aunque el delantero Miguel Merentiel pudo igualar cuando iban 12 minutos de la segunda mitad.

Con la igualdad, el “Xeneize” alcanzó su sexto partido consecutivo sin derrotas, aunque solo ganó dos de ellos, y es sexto en la zona A, con 14 unidades, mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón es segundo en el grupo, con dos puntos más.

En la próxima fecha, el conjunto de Claudio Úbeda será local de Instituto, el domingo 22 de marzo a las 20, mientras que el “Tatengue” visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el sábado 21 a partir de las 17:45.

La primera llegada fue del local, a los tres minutos, con un tiro de afuera del área del delantero Cristian Tarragona, que el arquero Agustín Marchesin pudo detener sobre su poste izquierdo.

Boca no tuvo llegadas hasta los 19 minutos del primer tiempo, cuando una buena combinación entre los mediocampistas Leandro Paredes y Santiago Ascacibar habilitó al delantero Miguel Merentiel, cuyo remate bajo entraba suave por el segundo palo, aunque el carrilero Mateo Del Blanco corrió a toda velocidad y llegó a tiempo para despejar la pelota a centímetros de la línea de gol.

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A los 36 minutos, el centrodelantero Marcelo Estigarribia salió hacia la derecha para recibir y poner un centro pinchado al primer palo para la subida del extremo Braian Cuello, que remató incómodo y por encima del travesaño.

Solo dos minutos después, el mediocampista Rafael Profini se quedó con un rebote en la medialuna del área, controló y remató de zurda, con un tiro frontal que salió centralizado y apenas alto.

A los 41 minutos, el extremo Julián Palacios recibió un centro desde la derecha al segundo palo, controló y sacó un remate desde la medialuna del área, que entró a media altura, por el palo izquierdo de un Marchesin que no tuvo reacción.

La primera llegada del complemento fue de Boca, a los cuatro minutos, con un centro al segundo poste del volante Milton Delgado para el delantero Adam Bareiro, que remató de tijera pero no pudo con el arquero Matías Mansilla, que desvió por encima del travesaño.

A los nueve minutos tuvo su primera situación de peligro el mediocampista campeón del mundo Leandro Paredes, que sacó un disparo bajo al primer palo en un tiro libre, que fue detenido por Mansilla.

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Boca igualó el partido a los 11 minutos, cuando Merentiel se quedó con el rebote de un remate de Bareiro que dio en el travesaño, luego de una nueva definición de tijera, y disparó de primera al gol, ante un arquero desacomodado.

El “Xeneize” volvió a llegar nueve minutos después, con un contraataque unipersonal manejado de gran manera por Merentiel, luego de una subida por izquierda, juntando las marcas de dos rivales y poniendo el pase atrás para asistir a Bareiro, aunque Mansilla achicó bien y se quedó de gran manera con el remate del paraguayo, extendiendo su brazo derecho.

Unión tuvo su primer acercamiento del complemento en 31 minutos, con un tiro libre en el costado izquierdo de la frontal del área que fue ejecutado por el mediocampista Mauro Pittón, con un tiro bajo al segundo palo que fue detenido por el exarquero de la Selección argentina.

En 45 minutos, el delantero Diego Armando Díaz recibió sobre la derecha y, libre de marca, pudo buscar un remate bajo al segundo palo, que pasó cerca del poste derecho de Marchesin.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 11.

Unión 1 - 1 Boca.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gol en el primer tiempo: 41m. Julián Palacios (U).

Gol en el segundo tiempo: 11m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: 6m. Ander Herrera por Santiago Ascacibar (B); 23m. Misael Aguirre por Brahian Cuello (U) y Diego Armando Díaz por Marcelo Estigarribia (U); 31m. Alan Velasco por Tomás Aranda (B); 38m. Santiago Grella por Julián Palacios (U); 41m. Malcom Braida por Miguel Merentiel (B).Fuente: NA