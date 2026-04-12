El clásico entre Boca e Independiente terminó en empate. En la Bombonera, el Xeneize empezó perdiendo por un gol de Matías Abaldo. Aunque logró empatarlo gracias a un penal (polémico) que Milton Giménez cambio por gol.

La primera ocasión del partido fue para Boca cuando todavía no habían pasado cinco minutos del primer tiempo. Milton Giménez presionó a la defensa de Independiente, y robo. El delantero jugó con Alan Velasco, que desbordó por la izquierda y mandó un centro al punto penal. Allí, Ángel Romero concluyó u jugada con un cabezazo. Rodrigo Rey contuvo el remate sin dar rebote.

En una jugada polémica por el reclamo de todo Boca de una mano cerca del área de Independiente, el equipo de Gustavo Quinteros ejecutó una gran contra y golpeó primero en La Bombonera. Un centro desde la derecha por detrás de la defensa de Boca encontró a Matías Abaldo por el segundo palo, quien tras un engancha sacó un derechazo que fue al fondo del arco.

En la útima jugada de la primera parte, el árbitro Andrés Merlos revisó en el VAR una infracción dentro del área sobre Alan Velasco. Luego de varios minutos, sancionó penal. El encargado de ejecutarlo fue Milton Giménez, que le ganó el duelo a Rodrigo Rey y puso el 1-1 en el marcador.

Para el complemento, Claudio Úbeda metió dos cambios para ir a buscar el triunfo: Miguel Merentiel y Adam Bareiro ingresaron en el lugar de Ángel Romero y Milton Giménez. Si bien tuvieron sus oportunidades, no lograron romper la paridad.

Fuente: Olé