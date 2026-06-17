El ciclo de Edinson Cavani en Boca llegará a su fin en las próximas horas, luego de que el delantero uruguayo acordara la rescisión de su contrato con el club.

El vínculo del atacante se extendía hasta diciembre de 2026, pero su salida se definió a partir de la decisión del nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, de no contar con él para lo que viene.

Según trascendió, ya existe un acuerdo de palabra entre las partes para ponerle fin al contrato del futbolista de 39 años.

El cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena ya trabaja en la conformación del plantel y había resuelto que Cavani no formaría parte de sus planes.

Durante los últimos meses, el delantero estuvo condicionado por distintos problemas físicos.

Incluso, hace pocos días se sometió a un nuevo bloqueo en la zona lumbar con el objetivo de dejar atrás los dolores que le impidieron tener continuidad en 2026.

De acuerdo con esa planificación, su intención era recuperarse y volver a jugar con la camiseta de Boca, aunque finalmente su salida se aceleró.

Cavani había llegado como una de las grandes incorporaciones del club a mediados de 2023. En total, disputó 81 partidos, convirtió 28 goles y aportó 3 asistencias. Además, integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, cerrará su etapa en Boca sin títulos y con un recorrido atravesado por altibajos.