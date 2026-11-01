En un desarrollo cargado de fricción y con fuerte incidencia del arbitraje, Boca Juniors derrotó este domingo por 1 a 0 a River Plate en La Bombonera, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el conjunto local no solo festeja el triunfo ante su histórico rival, sino que además sostiene su impulso en la cima de la tabla anual.

El trámite del encuentro comenzó a quebrarse rápidamente. Transcurrían 8 minutos del primer tiempo cuando el juez Nicolás Ramírez, a instancias del VAR, le mostró la tarjeta roja directa a Lucas Martínez Quarta tras una dura infracción sobre Miguel Merentiel.

Con un hombre de más en el campo, el equipo de La Ribera volcó el juego a su favor y encontró la apertura del marcador a los 32 minutos de la etapa inicial: tras un tiro de esquina bien ejecutado, el central Lautaro Di Lollo conectó de cabeza dentro del área chica para establecer la ventaja definitiva.

Durante el complemento, la visita intentó adelantarse pese al desgaste físico y la desventaja en cancha, pero el partido continuó condicionado por las interrupciones. Ya en el tramo final del partido, la situación se complejizó aún más para el conjunto de Núñez cuando Gonzalo Montiel vio la roja directa tras un planchazo sobre Lautaro Blanco.

Con dos jugadores más y el marcador a favor, Boca sostuvo la diferencia hasta el pitazo final para consumar un triunfo clave ante su gente y encaminar su título de campeón de la Tabla Anual.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura.

Fecha 15.

Boca 1-0 River.

Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Silvio Trucco.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Goles en el primer tiempo: 27m Lautaro Di Lollo (B).

Expulsados en el primer tiempo: 10m Lucas Martínez Quarta (R).

Expulsados en el segundo tiempo: 34m Gonzalo Montiel (R).

Cambios en el primer tiempo: 13m Lautaro Rivero por L. Beltrán (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Ayrton Costa por Herrera (B); Lautaro Pereyra por Silva (R); 17m Alan Velasco por Flores (B); 26m Sebastián Driussi por Almada (R); Juan Cruz Meza por Andrada (B); 31m Enner Valencia por Merentiel (B); 40m Giovanni González por Galván (R); 43m Carlos Palacios por Villa (B); Tomás Belmonte por Paredes (B).

Con información de Agencia NA