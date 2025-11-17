TORNEO CLAUSURA
Boca le ganó a Tigre con goles de Ayrton Costa y Cavani, la Bombonera fue una fiesta y espera a su rival de playoffs
Boca le ganó a Tigre por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y se quedó con el primer puesto de su grupo. El Matador por su parte, se ubica en la sexta posición a la espera de los partidos del lunes que terminen de definir los cruces de octavos.
Con Boca clasificado, Úbeda se dio el gusto de salir a asegurar el primer puesto del grupo con Ander Herrera y Paredes en la mitad del campo, con Delgado al lado del 5 de la Scaloneta y el chileno Palacios más recostado como un número 8. Arriba, Merentiel por adentro y el Changuito por fuera.
La presencia de Nacho Russo le dio un toque emotivo a la noche. El hijo de Miguel recibió la ovación para su padre de La Bombonera.
Boca se puso en ventaja gracias a Ayrton Costa: el ex Independiente, que un rato antes había cometido un error que casi le cuesta un gol en contra al local, ganó en el área tras un centro e Paredes desde el córner y con un cabezazo perfecto anotó el 1-0. Después, Edinson Cavani volvió a jugar y se dio el gusto de marcar el 2-0 de penal.