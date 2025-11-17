Boca le ganó a Tigre por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura y se quedó con el primer puesto de su grupo. El Matador por su parte, se ubica en la sexta posición a la espera de los partidos del lunes que terminen de definir los cruces de octavos.

⚽El ANTICIPO de AYRTON COSTA al centro de Paredes y es el 1-0 de BOCA a Tigre.pic.twitter.com/LDlOkzBiED — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2025

Con Boca clasificado, Úbeda se dio el gusto de salir a asegurar el primer puesto del grupo con Ander Herrera y Paredes en la mitad del campo, con Delgado al lado del 5 de la Scaloneta y el chileno Palacios más recostado como un número 8. Arriba, Merentiel por adentro y el Changuito por fuera.

La presencia de Nacho Russo le dio un toque emotivo a la noche. El hijo de Miguel recibió la ovación para su padre de La Bombonera.

Gran gesto de CAPITAN de Paredes dandole el penal a Cavani

pic.twitter.com/ZVNPAyuVcw — BOCA JUNIORS 🇸🇪 (@PadreBostero) November 17, 2025

Boca se puso en ventaja gracias a Ayrton Costa: el ex Independiente, que un rato antes había cometido un error que casi le cuesta un gol en contra al local, ganó en el área tras un centro e Paredes desde el córner y con un cabezazo perfecto anotó el 1-0. Después, Edinson Cavani volvió a jugar y se dio el gusto de marcar el 2-0 de penal.