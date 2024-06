Boca le ganó 1-0 a Vélez en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol y salió de las últimas posiciones. El delantero uruguayo Edinson Cavani fue el autor del único gol del encuentro.

En un partido con pocas oportunidades, Cavani fue el autor del único tanto, a los 61 minutos, cuando definió por encima del arquero de Vélez tras una gran asistencia del mediocampista Cristian Medina.

Ha vuelto el Matador 🇺🇾🏹pic.twitter.com/mawwRNIyqx — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 14, 2024

Vélez tuvo un par de oportunidades para conseguir la igualdad en La Bombonera, pero el arquero de Boca, Sergio Romero, respondió muy bien siempre que fue necesario.

Sobre el final del encuentro, Cavani y el mediocampista de Vélez Christian Ordóñez fueron expulsados.

Con este triunfo, Boca llegó a los siete puntos y escaló desde la 21° posición hasta la 12°. Vélez, por su parte, sigue sin mantener regularidad y se va al receso con solo cinco unidades.

El próximo partido de Boca será luego del receso ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, mientras que los de Liniers se deberán medir con Talleres.

-Síntesis-

Boca (1): Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Vélez (0): Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el segundo tiempo: 61m. Edinson Cavani (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 51m. Lautaro Garzón por Tomás Marchiori (VS); 57m. Patricio Pernicone por Damián Fernández (VS); 67m. Nicolás Figal por Marcelo Saracchi; 80m. Luca Langoni por Miguel Merentiel (BJ) y Jabes Saralegui por Ezequiel Fernández (BJ); 83m. Matías Pellegrini por Francisco Pizzini (VS) y Lenny Lobato por Thiago Fernández (VS); 95m. Milton Delgado por Kevin Zenón (BJ) y Aaron Anselmino por Guillermo Fernández (BJ).

Amonestados en Boca: 40m. Ezequiel Fernández; 64m. Cristian Lema; 70m. Lautaro Blanco; 92m. Guillermo Fernández.

Amonestados en Vélez: 92m. Valentín Gómez.

Expulsados en Boca: 90m. Edinson Cavani.

Expulsados en Vélez: 92m. Christian Ordóñez.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Jorge Baliño.

