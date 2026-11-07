Boca le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y se consagró como Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual. El único gol del encuentro lo hizo el delantero ecuatoriano Enner Valencia a los 51 minutos del segundo tiempo.

El partido comenzó extremadamente parejo, con Boca yendo en busca del gol que le asegurara el título y Defensa y Justicia esperando la oportunidad para golpear con algún contraataque. Sin embargo, y pese a que hubo varias situaciones, los arqueros de ambos equipos se lucían y el marcador seguía sin moverse.

Incluso la cuestión se tornaba oscura para Boca porque Rosario Central le ganó 2-0 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitía quedarse con el título al "Canalla".

Pero cuando parecía que ya no había tiempo para más, apareció a los 96 minutos Valencia para aprovechar un insólito rebote que dio el arquero rival Matías Borgogno, mandar la pelota al fondo de la red y así darle el título a Boca, que volvió a gritar campeón luego de tres años y medio.

Con este resultado, Boca finalizó primero en la tabla anual con 63 puntos, uno más que su escolta, que terminó siendo Rosario Central. Además, el "Xeneize" terminó en la Zona A del Torneo Clausura con 33 puntos para alcanzar la línea del líder Instituto de Córdoba.

El sueño de la quíntuple corona se mantiene intacto

Boca busca cerrar un 2026 inolvidable y el título de Campeón de Liga fue el primero de varios que podría conseguir en estos meses.

El próximo desafío de Boca será la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield el próximo sábado, mientras que el 21 de noviembre tendrá la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil.

-Síntesis-

1/0

Boca: Álvaro Montero; Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, Maximiliano Porcel, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Gol en el segundo tiempo: 51m. Enner Valencia (B)

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Tomás Aranda por Alan Velasco y Leonel Flores por Sebastián Villa (B), 23m. David Barbona por Maximiliano Porcel y Aaron Molinas por Jeremías Lucco (D), 31m. Enner Valencia por Leandro Paredes (B), 33m. Tiziano Perrotta por Leandro Fernández (D) y 45m. Tomás Belmonte por Miguel Merentiel (B), Ayrton Portillo por Juan Gutiérrez y Ezequiel Burdín por César Pérez (D).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Yamil Possi

Fuente: Agencia NA