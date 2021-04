Boca no tiene paz: una de sus figuras chocó en su camioneta

El mediocampista colombiano manejaba una Toyota Ram 4 que colisionó en su frente (lado izquierdo) con el Volkswagen Suran que sólo estaba ocupada por un subcomisario de la Policía Federal Argentina que quedó imposibilitado de salir por sus propios medios producto del impacto. El jugador de 24 años prefirió no ser asistido por el personal que llegó hasta el lugar al mismo tiempo que la otra persona fue llevada en ambulancia al hospital público situado en el barrio de Palermo y más tarde derivada al Hospital Churruca de Parque Patricios. Intervino en el episodio la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 21.

Inmediatamente después de registrarse el choque Campuzano se comunicó con allegados al club que pertenece para informar su situación y advertir sobre su ausencia en el Centro de Entrenamiento que Boca posee en Ezeiza. El ex Atlético Nacional de Medellín que se perfilaba como titular de cara al partido del sábado por la tarde (18:30) ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga en la Bombonera será revisado por el personal médico de la institución en las próximas horas.

Este accidente vial que protagonizó uno de los futbolistas más utilizados por Russo se dio a las pocas horas del escándalo que se desató en el club con la confirmación de que Mario Pergolini dejó de ser el vicepresidente primero de la institución porque renunció a su cargo.

“Les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo. La verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar un paso al costado. No quería que se arme este revuelo. Seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias”, confirmó el histórico conductor en su cuenta de Instagram.

Poco tiempo después de que Boca publicara un comunicado haciendo referencia a la salida de Pergolini, el que habló fue Jorge Amor Ameal. “Las relaciones humanas son a veces fáciles y otras difíciles. Los clubes nuestros son de mucha presión. Queremos agradecerle a Mario, el tiempo que estuvimos juntos ha trabajado mucho y se comprometió a estar cerca nuestro. Se fue porque no se sentía cómodo y esto es normal. Es muy difícil cuando no venís de la vida política de las instituciones. En la Argentina todos opinan sobre todo y bueno... si no te sentís cómodo”, argumentó el presidente del Xeneize.