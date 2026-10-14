Boca Juniors perdió 1-0 frente a Vasco da Gama en la Bombonera, en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el conjunto argentino cortó una racha de 17 partidos invicto y quedó obligado a imponerse en la revancha para mantener sus aspiraciones continentales.

El único tanto del partido llegó a los 24 minutos de juego. Tras una falla en la salida de Lautaro Di Lollo, un centro de Andrés Gómez encontró la cabeza de Adson, quien anticipó a Jagger Herrera para marcar la diferencia en Buenos Aires.

En el complemento, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscó la igualdad pese a la ausencia de su figura, Leandro Paredes, por lesión. El ingreso de Sebastián Villa y el empuje de jugadores como Miguel Merentiel y Enner Valencia no fueron suficientes para vulnerar la valla de Léo Jardim. Incluso, Santiago Ascacíbar estrelló un remate en el travesaño a los 71 minutos.

El panorama se complicó para el conjunto brasileño a falta de media hora para el final, cuando Andrés Gómez fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en apenas cinco segundos por entorpecer la reanudación de un tiro libre y empujar al árbitro Piero Maza. A pesar de la superioridad numérica, el local no logró concretar sus ocasiones.

La serie se definirá el próximo martes a las 21:30. La sede del encuentro de vuelta aún debe confirmarse, ya que el estadio Maracaná no tiene garantizada su disponibilidad. Antes de este compromiso, el plantel de Rodolfo Arruabarrena se enfrentará este viernes a Talleres por el Torneo Clausura.