Boca Juniors dio otro paso en falso en el campeonato y perdió 2-1 ante Vélez Sársfield en el estadio José Amalfitani. Luego de un primer tiempo chato, el Fortín mejoró y justificó la diferencia con dos goles en apenas un par de minutos de Matías Pellegrini. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tuvieron chances para estirar la ventaja, pero terminaron ajustados por el descuento de Iker Zufiaurre sobre el final. Con este resultado, los de Liniers se subieron a lo más alto de la Zona A del Torneo Apertura y, el Xeneize, se privó de liderar. Dirigió Nazareno Arasa.



