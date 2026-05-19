Boca recibió una mala noticia en la previa del partido clave ante Cruzeiro por la Copa Libertadores: Santiago Ascacíbar fue suspendido por dos fechas y no podrá jugar lo que resta de la fase de grupos.

El mediocampista había sido expulsado en la derrota frente a Barcelona de Ecuador como visitante y finalmente recibió una sanción que lo dejará afuera de los dos compromisos decisivos.

Qué partidos se pierde Ascacíbar

Con esta resolución, el exjugador de Estudiantes de La Plata no estará disponible para el cruce ante Cruzeiro en La Bombonera ni tampoco para el duelo frente a Universidad Católica en la última jornada del grupo.

Su ausencia ya estaba prevista para el partido de este martes, pero ahora se confirmó que tampoco podrá reaparecer en la fecha final.

La expulsión que derivó en la sanción

Ascacíbar fue expulsado luego de una acción en la que impactó con una patada en la cabeza a Milton Céliz durante el encuentro ante el conjunto ecuatoriano.

La sanción de dos partidos complica a Boca en un momento delicado, cuando necesita sumar para mantener chances de clasificación.

Otros jugadores al límite

Además de esta baja, el equipo de Claudio Úbeda tendrá otro punto de atención en el aspecto disciplinario.

Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa acumulan dos amarillas en la fase de grupos y deberán cuidarse frente a Cruzeiro para no quedar suspendidos para la última fecha.

Con Boca tercero en el grupo, con seis puntos, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, ambos con siete, el margen de error es mínimo.

Fuente: TyC Sports