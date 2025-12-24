Boca recibió una invitación para disputar un partido amistoso frente a Napoli en la cancha del equipo italiano, que lleva el nombre de Diego Maradona. Justamente el amor que ambos clubes comparten por el exfutbolista fue lo que motivó la propuesta.

El otro objetivo del encuentro sería el inicio de las obras previstas para ampliar el estadio de cara a la Eurocopa 2032 que tendrá a Italia como una de las sedes. Con un costo de alrededor de 150 millones de euros se buscará sumar un tercer anillo con capacidad para 10 mil espectadores.

El gran inconveniente para que el partido pueda realizarse es el calendario, ya que además de los compromisos de Boca y Napoli aparece el Mundial (será del 11 de junio al 19 de julio). Es por esto que no quedan muchas fechas disponibles para lo que implica toda la logística.

Entre las propuestas que le acercan al club, un empresario intentó llevar al Xeneize a Estados Unidos para un amistoso contra un rival a definir. Sin embargo, todo quedó en la nada por el mismo motivo: cuestiones de calendario y lo que implicaría todo el movimiento hacia el exterior.

La idea de la dirigencia de Boca es que los amistosos que se puedan llegar a disputar sean en Argentina. Es probable que se organicen algunos en la Bombonera para la pretemporada que comenzará el 2 de enero y hasta existe la chance de que haya algún otro en el Interior, consignó TyC Sports.