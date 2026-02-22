Con la mirada puesta en el compromiso del martes por Copa Argentina, Boca sumó una novedad en su entrenamiento matutino de este sábado: la presencia de Adam Bareiro, reciente incorporación del plantel. El atacante paraguayo ya trabajó junto a sus nuevos compañeros y podría tener su estreno oficial en el duelo ante Gimnasia de Chivilcoy, en Salta.

El futbolista llegó temprano al predio de Ezeiza y participó de las tareas programadas por el cuerpo técnico. Mientras quienes fueron titulares en el empate sin goles ante Racing realizaron trabajos regenerativos, el resto del grupo disputó un ensayo formal junto a juveniles.

En paralelo, la institución oficializó su llegada en redes sociales y compartió imágenes con la indumentaria azul y oro.

El entrenador Claudio Úbeda evalúa presentar una formación con mayoría de suplentes, teniendo en cuenta la cercanía del partido frente a la Academia. En ese contexto, el nuevo refuerzo aparece como una opción para sumar sus primeros minutos con la camiseta del club.

Jugadores como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida podrían integrar el once inicial, mientras que la presencia de Leandro Brey en el arco también es una posibilidad. La intención es otorgar rodaje a futbolistas que no vienen teniendo continuidad y administrar cargas físicas en una seguidilla de encuentros que recién comienza.

Aunque Bareiro llega con ritmo competitivo, venía actuando en Fortaleza e incluso convirtió en la semifinal del Campeonato Cearense, el cuerpo técnico analizará su adaptación al grupo antes de definir su inclusión desde el inicio. Por ese motivo, todo indica que tendría mayores chances de integrar el banco de suplentes e ingresar durante el desarrollo del encuentro.

El cruce ante Gimnasia de Chivilcoy representa una oportunidad para que Boca recupere confianza tras el reciente empate y avance en un torneo que suele marcar el pulso del semestre. En ese escenario, la posible participación del nuevo delantero se convierte en uno de los focos de atención de cara al partido en Salta.