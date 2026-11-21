Boca disputará este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El encuentro comenzará a las 19.30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte.

El partido enfrentará a dos equipos conducidos por entrenadores argentinos: Rodolfo Arruabarrena y Eduardo Domínguez. El Xeneize buscará terminar con una racha de 18 años sin conquistas internacionales.

Su último título continental fue la Recopa Sudamericana de 2008, obtenida frente a Arsenal. Ahora llega a esta definición después de ganar la tabla anual del fútbol argentino y conseguir también un lugar en la final de la Copa Argentina.

El entrenador de Boca tiene prácticamente definido el equipo, aunque resta resolver quién acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Tomás Aranda y Alan Velasco aparecen como las principales alternativas, mientras que Leonel Flores también integra las opciones.

Aranda comenzó como titular en el primer ensayo táctico realizado en Colombia, pero después fue reemplazado por Velasco. La elección del tercer atacante es el interrogante que mantiene el cuerpo técnico antes de la definición.

Lautaro Blanco regresará al lateral izquierdo tras haber sido preservado por una fatiga muscular. Milton Delgado, quien sufrió un esguince leve de rodilla durante la semana, también está previsto entre los titulares.

El Xeneize llegó a la Sudamericana después de quedar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores. Luego superó a O’Higgins por penales en los playoffs y dejó en el camino a Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama.

Atlético Mineiro arriba con una racha de siete partidos sin victorias. Entre sus resultados recientes aparecen la derrota en el clásico frente a Cruzeiro y la eliminación de la Copa de Brasil ante Gremio.

El equipo de Domínguez no podrá contar con Alan Franco, expulsado en la semifinal frente a Montevideo City Torque. Además, varios futbolistas llegaron a Barranquilla con molestias físicas, entre ellos Lyanco y Maycon, incluidos en la probable formación.

Las posibles formaciones para la final

La probable alineación de Boca es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacibar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El equipo será dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro formaría con Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco y Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon y Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. Eduardo Domínguez deberá resolver la disponibilidad de los jugadores que arrastran problemas físicos.

El ganador obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores y a la Recopa del próximo año, además de un premio de diez millones de dólares. La definición se jugará a partido único en Barranquilla, donde ambos equipos buscarán cerrar su recorrido continental con el título.