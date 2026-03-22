En La Bombonera, Boca recibirá a Instituto desde las 20 en medio de un presente delicado que pone en duda la continuidad de su entrenador, Claudio Úbeda. El equipo apenas ganó uno de sus últimos siete partidos y acumula cuatro empates consecutivos como local, una racha que lo dejó relegado al séptimo puesto de la Zona A con 14 puntos.

La falta de resultados y el bajo rendimiento encendieron las críticas sobre el “Xeneize”, que necesita con urgencia un triunfo para no comprometer su clasificación a los playoffs y, al mismo tiempo, darle respaldo a un ciclo que atraviesa su momento más complejo. En ese contexto, el duelo ante Instituto aparece como una prueba determinante.

El conjunto cordobés tampoco llega en su mejor versión, aunque viene de conseguir una victoria importante ante Independiente que le permitió cortar una racha adversa. Con 11 unidades y ubicado en la parte baja de la tabla, los dirigidos por Diego Flores intentarán sumar en un escenario exigente para mantener sus chances de avanzar de fase.

Por su parte, River visitará desde las 17.45 a Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de sostener su buen momento y seguir acercándose a la cima de la Zona B. El equipo de Núñez suma 17 puntos y se ubica a tres del líder, luego de una racha positiva en la que ganó tres de sus últimos cuatro encuentros.

La llegada de Eduardo Coudet revitalizó al conjunto “millonario”, que se impuso como visitante ante Huracán y luego venció con autoridad a Sarmiento, mostrando una mejora tanto en el juego como en los resultados. Con ese envión, buscará aprovechar un compromiso que, en la previa, aparece favorable.

Enfrente estará un Estudiantes de Río Cuarto muy comprometido, que apenas sumó cuatro puntos en el torneo y arrastra tres derrotas consecutivas, lo que lo mantiene en una situación crítica en la tabla y en la lucha por la permanencia.

Así, mientras Boca afronta un partido cargado de presión y necesidades, River intentará reafirmar su crecimiento en una fecha que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en el certamen.

-Probables formaciones-

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanis y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván, Kendry Páez o Joaquín Freitas, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coude