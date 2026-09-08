Este martes, desde las 21.30, Boca se juega una parada muy brava ante San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena volverá a apelar a todos los titulares, que en su mayoría fueron preservados el fin de semana en la visita a Gimnasia de Mendoza, y tendrá nuevamente en cancha a Leandro Paredes, que dejó atrás una molestia muscular.

De los 11 que estuvieron desde el arranque el último sábado en la provincia cuyana, solo repetirán tres futbolistas: el arquero, Álvaro Montero; Tomás Belmonte y Alan Velasco. El resto de la alineación no tendría sorpresas, más allá de la preferencia del DT de Sebastián Villa por sobre Leonel Flores.

En defensa, la novedad es que Facundo Herrera mantendría su lugar como segundo marcador central, aunque no hay que descartar tampoco a Marco Pellegrino. Jagger convenció en sus primeras presentaciones y lleva la ventaja en un puesto que, hasta ahora, no había tenido un dueño indiscutido. El resto de la línea de cuatro es conocido: Leandro Lozano por derecha, Lautaro Di Lollo a su lado y Lautaro Blanco como lateral izquierdo.

En el medio, la presencia del capitán es una gran noticia para este Boca. El campeón del mundo es esencial, tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico, y por eso hay mucha tranquilidad luego de que haya podido superar la molestia en su isquiotibial izquierdo. A su lado estará, como siempre, Santiago Ascacíbar, y repetirá Toto Belmonte, que viene con continuidad.

Los 90 minutos de Enner Valencia en Mendoza no convencieron y por eso Miguel Merentiel volverá a ser titular. La Bestia es hoy la primera alternativa para el centro del ataque xeneize, a pesar del nivel irregular que ha demostrado en lo que va del semestre.

Lo acompañarán en ataque Alan Velasco, que viene de tener buenas actuaciones desde que tomó la posta del lesionado Tomás Aranda, y en principio Sebastián Villa, quien por ahora no mostró su mejor versión, pero será la apuesta en ataque del Vasco. En el banco quedaría Leonel Flores, un revulsivo que ha demostrado tener el desequilibrio que se espera de un extremo de sus características.

La posible formación de Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino , Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Los datos de Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana