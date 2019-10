Boca retiró el bochornoso xenófobo spot de campaña de Angelici y Gribaudo

Frases como “los argentinos somos todos de Boca; y al que no le gusta, se jode” deslizada por Diego Maradona o un guión escrito que asegura que “Dios es de Boca” fueron algunos puntos controvertidos que mostró el material audiovisual que se viralizó en los últimos días en las redes sociales.

“El pueblo argentino es de Boca, y el pueblo jamás se equivoca. Por eso nuestros ídolos no son uruguayos ni chilenos”, fueron algunas provocaciones con tinte xenófobas que elevaron la temperatura de un video que fue repudiado en Twitter por los usuarios. La referencia a casos como los de Enzo Francescoli y Marcelo Salas, quienes son referentes de River, no pasaron desapercibidos.

Incluso el recurso del archivo, en el que Mario Alberto Kempes revela que en su infancia era simpatizante del Xeneize, fue criticado por el propio goleador del Mundial de 1978, argumentando que sus frases fueron sacadas de contexto.

“Hola amigos. En las redes sociales circula que yo dije que era hincha de Boca. Y no, esas no fueron mis palabras. Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca Juniors, pero lo supieron cortar y poner otra frase. Así que, lamentándolo mucho, yo no soy hincha de Boca. Hasta la próxima”, fue el mensaje de Mario Kempes cuando observó su imagen utilizada en el video.

Como los propios fanáticos boquenses también se sumaron a la ola de críticas por la ausencia de ídolos como Carlos Bianchi o Ángel Clemente Rojas, la entidad decidió retirar de todas sus plataformas el spot de campaña que busca cautivar a los socios en la búsqueda de la continuidad de un proyecto que intentará seguir Christian Gribaudo.