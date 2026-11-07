Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors definirán este sábado 7 de noviembre quién se queda con el título de Campeón de Liga 2026. Los tres jugarán desde las 17:30 por la fecha 16 del Torneo Clausura, la última de la fase de zonas.

El Xeneize lidera la tabla anual con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. El Bicho también suma 60 unidades, pero tiene un saldo de +12, mientras que el Canalla llega con 59 y +16.

La clasificación general reúne los puntos de las fases de zonas del Apertura y el Clausura. Si dos o más equipos terminan igualados, el reglamento prioriza la diferencia de gol y, si persiste la paridad, la cantidad de tantos a favor.

Qué necesita Boca para ser campeón

Si Boca le gana a Defensa y Justicia en La Bombonera, llegará a 63 puntos y quedará fuera del alcance de Rosario Central. Si Argentinos Juniors también vence, el Xeneize conservará el primer puesto siempre que el conjunto de La Paternal gane por un margen inferior a diez tantos más que el suyo.

Si empata, el equipo de Rodolfo Arruabarrena terminará con 61 unidades y será campeón si ninguno de sus perseguidores gana. En ese escenario, el Bicho podría igualarlo en puntos, pero quedaría detrás por diferencia de gol.

Si pierde, Boca necesitará que Argentinos Juniors también caiga y que Rosario Central no gane. Además, deberá conservar la ventaja en el desempate frente al Bicho y, si el Canalla suma un punto, frente al conjunto rosarino.

Qué necesita Argentinos Juniors para ganar la tabla anual

Si Argentinos Juniors vence a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, será campeón si Boca empata o pierde. Con 63 unidades, el conjunto de La Paternal quedaría también por encima de Rosario Central, que puede llegar como máximo a 62.

Si los dos punteros ganan, el Bicho deberá vencer por un margen al menos 11 tantos mayor que el del Xeneize para superarlo por diferencia de gol. Si la brecha entre ambos triunfos es de diez, quedarán igualados en ese rubro y se compararán los goles a favor.

Si empata, Argentinos Juniors se consagrará siempre que Boca pierda y el Canalla no gane. Si cae ante Huracán, necesitará que los otros dos también pierdan y que la derrota del Xeneize sea por un margen al menos 11 tantos mayor que el suyo para superarlo por diferencia de gol. Con diez de distancia entre ambos resultados, se aplicará el siguiente criterio.

Qué necesita Rosario Central para quedarse con el título

Si Rosario Central supera a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, alcanzará los 62 puntos. Será campeón si Boca y Argentinos Juniors empatan o pierden sus respectivos encuentros.

Si iguala, el Canalla llegará a 60 unidades y necesitará que ambos líderes pierdan. En ese caso, superará al Bicho por diferencia de gol y también al Xeneize si el equipo porteño cae por siete tantos o más. Una derrota por seis dejará a los dos igualados en ese rubro.

Si pierde, Rosario Central quedará sin chances. Terminará con 59 puntos, uno menos que el total con el que los otros dos candidatos llegan a la última fecha.

Cómo se jugará la definición

Los tres partidos comenzarán a la misma hora. Defensa y Justicia buscará sumar en La Bombonera en la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Huracán necesita ganar en La Paternal para acceder a los playoffs.

En Arroyito, el Canalla recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, que ya descendió. Si el equipo rosarino gana, le bastará con que ninguno de los punteros sume de a tres, sin importar el margen de su propio triunfo.

Si al cierre de la jornada la igualdad se mantiene en puntos, diferencia de gol y tantos a favor, el reglamento establece que se comparará la posición en la tabla general de juego limpio. Si tampoco ese criterio resuelve la paridad, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizará un sorteo.

TV

Boca Vs Defensa y Justicia será transmitido por ESPN Premium, Argentinos Vs Huracán por TNT Sports Premium y Rosario Central Vs Estudiantes de Río Cuarto por ESPN 2.