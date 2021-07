Sin embargo, con el transcurso del día se comenzó a hablar de una desmentida a esta situación que mencionaba Boca y, luego, el propio Tinelli publicó un sugerente tuit citando el comunicado que sacó el Xeneize.

Según la versión de Boca, Tinelli le confirmó que el partido ante Banfield no se jugaba. La dirigencia expresó que el conductor televisivo le notificó de forma verbal la decisión de que no se dispute el encuentro previsto para el sábado a las 20.15 en el Sur. No se hizo mención al duelo frente a San Lorenzo, pautado para el martes a las 21 en La Bombonera, que el Xeneize también pidió postergar.

En caso de una negativa por parte de la Liga Profesional de Fútbol, en Boca alertaron que buscarán disputarlo con jugadores que se encuentran aislados. Se amparan en las notas de Conmebol y del cónsul de Belo Horizonte que indican que la delegación no rompió la burbuja en Brasil.

La respuesta de Tinelli

Luego del comunicado que emitió Boca comenzó a hablarse sobre una desmentida de Marcelo Tinelli y fue el propio presidente de la Liga Profesional de Fútbol quien respondió con un sugerente tuit en sus redes sociales: "En fin...".

Pero un rato más tarde, MT fue durísimo mediante un hilo en su cuenta de Twitter. Ahí, manifestó su postura de manera contundente...

"Como Presidente de la Liga Profesional quería contarles lo sucedido en relación al tema de Boca y su pedido, que ingresó en el día de hoy a última hora a la Liga, para postergar su partido del fin de semana frente a Banfield y el martes con San Lorenzo.

En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que 'de palabra' yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad, y que no transmite el espiritu de nuestra Liga Profesional, de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento.

Hablé dos veces en los últimos días con el Presidente de Boca. La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación y que le había escrito y jamás me había respondido.

Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad.

Allí el Presidente de Boca me dijo si se podían postergar los próximos dos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión, después de consultar el reglamento y a mis pares de Mesa Directiva de la Liga Profesional.

Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva de la Liga Profesional donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final", publicó Tinelli.

¿Y ahora? Habrá que esperar a que la Liga resuelva oficialmente el pedido de Boca de no jugar los próximos dos partidos del torneo. Mientras tanto, Boca hasta piensa en no presentarse en caso de que no haya postergación.