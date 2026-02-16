Boca Juniors empató sin goles con Platense y se fue silbado de La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda, que venía de sufrir una derrota como visitante ante Vélez, careció de eficacia y se retiró bajo una notoria reprobación de sus simpatizantes. El Xeneize mostró serias dificultades para generar juego claro y para concretar las pocas ocasiones que logró crear.

Leandro Paredes, de muy irregular encuentro al igual que sus compañeros, fue reemplazado por molestias en el tobillo y encendió las alarmas de cara al próximo encuentro ante Racing (el viernes nuevamente como local). Tras una larga inactividad por lesión, Edinson Cavani ingresó en el complemento, pero no pudo llevar peligro al área rival.

Platense, con un esquema muy sacrificado y anulando por completo cualquier intento de su rival, encontró en su arquero Matías Borgogno a una de las grandes figuras. El Calamar se mostró ordenado en defensa e incomodó con varios contragolpes, aunque no dispuso de situaciones de real peligro frente al arco de Boca.

La falta de profundidad y la escasez de ideas ofensivas de Boca generaron descontento entre los hinchas, quienes despidieron al equipo con silbidos al término del encuentro.