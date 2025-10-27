MIRÁ LOS GOLES
Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y le ganó 3 a 1: cómo quedó en la clasificación los play off y a la libertadores
El equipo de Claudio Úbeda jugó el duelo postergado por la muerte de Miguel Russo. Tras comenzar perdiendo en la primera etapa, en el segundo tiempo se lo llevó por delante a su rival y se lo dio vuelta 3 a 1.
En el comienzo del partido, Barracas se quedó con 10 hombres por la expulsión de Iván Tapia por doble amarilla, con el Guapo alegando que la segunda tarjeta fue inmerecida.
A los 19 minutos apareció Rodrigo Insúa, quien sacó un potente sablazo desde tres cuartos del campo de Boca y marcó un golazo para el 1-0 parcial. Desde entonces, el equipo de Claudio Úbeda monopolizó la posesión de la pelota, pero tuvo problemas para generar peligro en el arco rival. La fricción y las discusiones predominaron en los primeros 45 minutos.
En el complemento todo cambió, Boca se llevó por delante a su rival y no deó dudas.
A los 7', Milton Giménez se llevó la pelota de guapo y definió de forma notable para vencer la resistencia de Marcos Ledesma e igualar el partido.
Y 3 minutos después, Juan Barinaga tiró un centro perfecto para que Milton Giménez gane de cabeza y ponga el 2-1 a favor del Xeneize.
A los 20, Boca liquidó la historia: Exequiel Ceballos realizó una notable jugada individual después de un córner a favor y habilitó a Miguel Merentiel, que solamente tuvo que empujar la pelota.
Con este triunfo, el Xeneize se ubicó tercero en el grupo A, bien posicionado para la clasificación a play off.
Además, recuperó la segunda colocación en la tabla anual para la clasificación a las copas, quedando en zona de Libertadores.