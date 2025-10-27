En el comienzo del partido, Barracas se quedó con 10 hombres por la expulsión de Iván Tapia por doble amarilla, con el Guapo alegando que la segunda tarjeta fue inmerecida.

A los 19 minutos apareció Rodrigo Insúa, quien sacó un potente sablazo desde tres cuartos del campo de Boca y marcó un golazo para el 1-0 parcial. Desde entonces, el equipo de Claudio Úbeda monopolizó la posesión de la pelota, pero tuvo problemas para generar peligro en el arco rival. La fricción y las discusiones predominaron en los primeros 45 minutos.

En el complemento todo cambió, Boca se llevó por delante a su rival y no deó dudas.

A los 7', Milton Giménez se llevó la pelota de guapo y definió de forma notable para vencer la resistencia de Marcos Ledesma e igualar el partido.

Y 3 minutos después, Juan Barinaga tiró un centro perfecto para que Milton Giménez gane de cabeza y ponga el 2-1 a favor del Xeneize.

A los 20, Boca liquidó la historia: Exequiel Ceballos realizó una notable jugada individual después de un córner a favor y habilitó a Miguel Merentiel, que solamente tuvo que empujar la pelota.

Con este triunfo, el Xeneize se ubicó tercero en el grupo A, bien posicionado para la clasificación a play off.

Además, recuperó la segunda colocación en la tabla anual para la clasificación a las copas, quedando en zona de Libertadores.