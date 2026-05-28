Boca Juniors logró este jueves meterse entre los 4 mejores equipos de la Copa Libertadores de Futsal al meterse en las semifinales del certamen.

El Xeneize venció con autoridad por 3 a 1 a Cerro Porteño de Paraguay en el juego de cuartos de final con los tantos de Juan Baigorria por duplicado y Emanuel Corvalán.

El equipo de Sebastián “Coco” Mareco espera en las semifinales, que se jugará el sábado, al ganador del duelo de Magnus de Brasil y Nacional de Uruguay.

El Xeneize se mantiene invicto en el certamen, con dos victorias en la Fase de Grupos más un empate y la reciente victoria frente a los paraguayos, por lo que tiene 3 triunfos y una igualdad.