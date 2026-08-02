Boca empató 2-2 con Newell's en el Coloso del Parque por la tercera fecha del Torneo Clausura y continúa sin ganar en el certamen local, aunque tiene pendiente su encuentro con Estudiantes por la fecha 2.

Con un 4-2-3-1 muy ofensivo, el Xeneize comenzó en control del juego y encontró en el tándem Gorosito - Flores su mejor arma ofensiva.

En apenas 20 minutos, Merentiel contó con tres oportunidades claras que no pudo cambiar por gol: Reinatti le tapó la primera definición, la segunda dio en el travesaño y la tercera se fue pegada al palo.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A MERENTIEL



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A la media hora de juego, Villa colocó el centro al área chica, Ascacíbar les ganó a todos de cabeza y convirtió el -ya merecido- 1-0 del Xeneize en Rosario.

GOL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA



Luego de un gran centro de Villa, el mediocampista metió un buen cabezazo y pone la ventaja en Rosario.



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En el cierre de la primera mitad, todo Newell's reclamó penal por una mano en el área de Di Lollo, la cual Merlos consideró no sancionable y el VAR no lo convocó a revisarla.

La Lepra ajustó las piezas en el entretiempo y salió al complemento con otra impronta. Desde el primer minuto puso en aprietos a Boca y a los 50' alcanzó la igualdad con una muy buena definición de Cóccaro después de un lateral.

Sí, otra vez el equipo de Arruabarrena recibe un tanto desde un saque de banda tal como le había ocurrido ante O'Higgins por Copa Sudamericana.

GOL DE CÓCCARO PARA EL EMPATE DE NEWELL'S



El delantero recibió la pelota dentro del área y, tras un buen amague, el remate se metió en el ángulo derecho de Montero. Todo está 1-1 entre la Lepra y Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8NnJi0ct6y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026

El local comenzó a llevarse puesto al conjunto de la ribera y a los 59' pasó al frente en el marcador con un gran remate de media distancia de Regiardo. 2-1 arriba Newell's en Rosario.

GOLAZO DE NEWELL'S QUE SE LO DA VUELTA A BOCA



Regiardo metió el 2-1 para dar vuelta el partido frente a Boca



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Arruabarrena metió mano en el equipo con los ingresos de Giménez, Lozano y Velasco y las variantes surtieron efecto.

A los 81', Montero sacó largo para Flores, que desbordó y tocó al medio para Aranda, el 10 habilitó a Velasco por la izquierda y el recién ingresado convirtió el empate 2-2 para Boca.

En el final, el palo le negó el gol de la victoria a Aranda y Flores no pudo concretar un ataque prometedor en el que su remate cruzado salió muy cerca.

Fuente: TN / El Gráfico