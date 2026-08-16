Boca sumó este sábado en Vicente López otro empate en el Torneo Clausura 2026, 1-1 ante Platense, en una noche en la que arrancó torcido, fue reprobado por el público visitante presente en el estadio y terminó salvando un punto y casi ganándolo antes del cierre.

Los goles fueron obra de Nicolás Retamar en el primer tiempo y Miguel Merentiel, reemplazo de un Leandro Paredes que salió por precaución, cerca del final. Así, tanto el Xeneize como el Calamar se ubican fuera de la zona de clasificación del Grupo A.

Fuente: TyC Sports online