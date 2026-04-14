Boca Juniors buscará mantener su buen arranque en la Copa Libertadores 2026 cuando reciba al Barcelona de Guayaquil este martes en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D. El Xeneize viene de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Universidad Católica en Chile y ahora intentará capitalizar su localía frente a un rival ecuatoriano que llega golpeado tras caer ante Cruzeiro, pero con el aliciente de contar en ataque con Darío Benedetto, exjugador del conjunto azul y oro cuya salida del club en 2024 generó polémica.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Barcelona, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Barcelona?

El partido entre Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores se jugará este martes 14 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el colombiano Wilmar Roldán.

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso tras haber dejado atrás el empate 1-1 contra Independiente en el último encuentro por el torneo local. Ahora, el equipo dirigido por Claudio Úbeda tiene la mira puesta en la competencia internacional, donde arrancó con el pie derecho al imponerse como visitante ante Universidad Católica por 2-1 en la primera jornada del Grupo D.

Para este partido, el entrenador del Xeneize dispondría de la vuelta al once titular de varios jugadores que fueron preservados en el partido del fin de semana. La única excepción sería el arquero Agustín Marchesín, quien se recuperó notablemente de una lesión muscular de grado 3 en el aductor derecho y repetiría en el arco. El mediocampo estaría conformado por el trío de Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, con el juvenil Tomás Aranda cada vez más consolidado en el rol de volante ofensivo.

En el frente de ataque, Úbeda apostaría nuevamente por la dupla integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, quienes ingresaron desde el banco en la segunda mitad del partido contra el Rojo. Esta alineación es similar a la que consiguió el triunfo en territorio chileno y representa lo que el técnico considera su formación ideal en los últimos encuentros.

Por su parte, el Barcelona de Guayaquil arribó este domingo a Buenos Aires con el objetivo de recuperarse de la derrota sufrida ante Cruzeiro por 1-0 en la fecha inaugural del Grupo D. Los ecuatorianos tendrán la sensible ausencia del mediocampista argentino Milton Céliz, quien no podrá estar presente debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Otra baja importante para el conjunto canario es la del delantero Joao Rojas, quien se encuentra en proceso de recuperación de una lesión. Sin embargo, el equipo dirigido por César Farías pudo recuperar la confianza este fin de semana al vencer 2-1 a Leones en el campeonato ecuatoriano, resultado que les permitió llegar con mejor ánimo a este desafío en La Bombonera.

Un elemento de particular interés en este encuentro será el reencuentro entre Boca y Darío Benedetto, quien vestirá la camiseta del Barcelona. El delantero argentino tuvo una salida conflictiva del club azul y oro en 2024, y desde su llegada a Ecuador ha convertido tres goles en doce presentaciones.

Formaciones probables de Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil

En Boca Juniors, Claudio Úbeda cuenta con la plantilla prácticamente completa para afrontar este compromiso. La gran noticia es la recuperación sorpresivamente rápida de Agustín Marchesín, quien superó una lesión muscular de grado 3 y estará disponible bajo los tres palos.

Se espera que el entrenador vuelva a apostar por el esquema que le dio resultado en Chile, manteniendo la solidez en el mediocampo con tres jugadores de marca y creación, y dejando a Tomás Aranda como enlace entre las líneas. La delantera estaría integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, quienes vienen mostrando buena química, y además compartieron minutos contra Independiente en el segundo tiempo.

Por el lado del Barcelona de Guayaquil, César Farías evalúa la posibilidad de modificar el sistema táctico para este encuentro. El técnico venezolano podría optar por un esquema con cinco defensores para reforzar la contención ante el poderío ofensivo de Boca en condición de local. En ese sentido, se prevé el ingreso del exjugador de Newell's, Luca Sosa, para formar parte de una línea de tres zagueros centrales junto a Javier Báez y Alex Rangel.

Los laterales serían ocupados por Bryan Carabalí por la derecha y Gustavo Vallecilla por la izquierda, mientras que en el mediocampo se espera la presencia de Jhonny Quiñónez como una variante respecto al último partido. Adelante, la dupla ofensiva estaría compuesta por Héctor Villalba y Darío Benedetto, quien tendrá la responsabilidad de liderar el ataque en su regreso a La Bombonera.

Probable formación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Probable formación de Barcelona de Guayaquil: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez, Luis Cano; Héctor Villalba, Darío Benedetto.

Boca Juniors vs Barcelona de Guayaquil: Ficha técnica