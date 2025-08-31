Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no solo alcanzó la tercera plaza de su Grupo, sino que también suma tres puntos importantes en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por tabla anual.

Ahora, los de La Ribera deberán visitar a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, el elenco de Mar del Plata no levanta cabeza, profundizó su adverso presente y todavía no consiguió un triunfo en el campeonato local. Además, complicó aun más su permanencia en la categoría, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la general.

En tanto, el “Tiburón” se medirá ante Sarmiento, el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:15 por la octava jornada del Torneo Clausura.

Sin demasiados sobresaltos y sin ser ampliamente superior al rival, Boca logró tres puntos importantes de la mano de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

Sobre el cierre de la primera mitad, Jorge Carranza, arquero de Aldosivi, cometió un error en la salida y le cedió la pelota a Carlos Palacios, quien envió un centro preciso a la cabeza del defensor central para que este abriera el marcador en un momento clave del encuentro.

Más adelante, una discreta segunda mitad tuvo el tanto del mediocampista por la misma vía luego de un gran tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes. De esta manera, el cuadro azul y oro se llevó la victoria y comenzó a levantar lo que fue un complicado comienzo en el segundo semestre del 2025.

Síntesis de Aldosivi – Boca por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025:

Torneo Clausura 2025

Zona A – Fecha 7

Aldosivi 0 – 2 Boca

Aldosivi: Jorge Carranza; Ignacio Guerrico, Santiago Laquidaín, Yonathan Cabral, Giuliano Cerato; Martín García, Roberto Bochi, Federico Gino; Tiago Serrago, Tobías Cervera, Matías Ariel García; Mariano Charlier.

Boca: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Juan Barinaga; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel, Édinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 47m Lautaro Di Lollo (B).

Gol en el segundo tiempo: 35m Rodrigo Battaglia (B)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ayrton Preciado por Martín García (A); al inicio Tobías Leiva por Matías Ariel García (A); 20m Rodrigo González por Federico Gino (A); 22m Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (B); 22m Alan Velasco por Miguel Merentiel (B); 28m Emiliano Rodríguez por Tobías Cervera (A); 28m Facundo De La Vega por Roberto Bochi (A); 37m Williams Alarcón por Carlos Palacios (B); 45m Leandro Brey por Agustín Marchesín (B).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: José Carreras.

