Boca desperdició algunas chances en el primer tiempo y le tocó sufrir durante gran parte del segundo, aunque aprovechó el fruto de sus inferiores para convertir sobre la hora y derrotar por 1-0 a Independiente, en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el defensor Facundo Herrera, con un cabezazo a los 43 minutos del segundo tiempo.

El triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, mientras que el “Rojo” llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar y es octavo, con 19 unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que el equipo de Jadson Viera será visitante ante Defensa y Justicia, el lunes 2 desde las 19.

Fuente: NA