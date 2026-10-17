Boca Juniors logró una victoria fundamental por 2-1 ante Talleres en la Bombonera, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. Con este resultado, el equipo se posiciona como escolta en la Zona A y escala hasta la cima de la Tabla Anual con 54 unidades, superando por dos puntos a Independiente Rivadavia.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el local. A los 10 minutos, Matías Galarza abrió el marcador para la visita con un remate de larga distancia. Sin embargo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionó rápidamente y, a los 16 minutos, Miguel Merentiel estableció la igualdad con un derechazo cruzado tras aprovechar un error defensivo.

En el complemento, el conjunto local impuso condiciones y selló la remontada a los 48 minutos. La joya del equipo, Leonel Flores, realizó una jugada individual desde la banda izquierda hacia el centro y definió con un disparo preciso al palo más lejano de Ezequiel Unsain. A pesar de los intentos de Talleres, que continúa último en la Zona A con nueve puntos, el marcador no se modificó.

Este triunfo permite al Xeneize dejar atrás la derrota ante Vasco da Gama y afrontar con optimismo la revancha del próximo martes, que se disputará desde las 21:30 en el estadio Maracaná. El objetivo es claro: sellar el pase a la gran final de la Copa Sudamericana.