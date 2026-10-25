La decimocuarta fecha del Torneo Clausura reserva emociones de alto vuelo este domingo con dos compromisos imperdibles para el mapa de los grandes del fútbol argentino. En primer término, desde las 17(con televisación de ESPN Premium y arbitraje de Nazareno Arasa), Boca Juniors visitará a Independiente en Avellaneda en el marco de la Zona A. El conjunto de la Ribera llega con los ánimos por las nubes tras dar el golpe en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde vapuleó por 3 a 1 al Vasco da Gama para meterse de lleno en la gran final de la Copa Sudamericana.

Este envión internacional mantiene al "Xeneize" en plena pelea por la cuádruple corona: lidera la tabla anual junto a Argentinos Juniors con 54 unidades, se ubica en puestos de playoffs en el ámbito local y también sigue firme en las semifinales de la Copa Argentina. Para este compromiso, el director técnico Rodolfo Arruabarrena mantiene una sola incógnita en el ataque, debiendo decidirse entre la juventud de Leonel Flores o la jerarquía de Alan Velasco para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Del otro lado, Independiente intentará enderezar el rumbo luego de un tibio empate 1-1 en el clásico frente a Racing. El "Rojo", conducido por Jadson Viera, marcha octavo en la Zona A con 19 puntos y sabe que un traspié en condición de local podría sacarlo de la zona de clasificación a los playoffs, por lo que necesita imperiosamente sumar de a tres ante su gente.

Más tarde, a partir de las 19:15 y con transmisión de TNT Sports (bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer), la acción se mudará al estadio Monumental. Allí, River Plate recibirá a Racing por la Zona B con el claro objetivo de dar la estocada final a un rival que transita su peor crisis deportiva en años.

El "Millonario" atraviesa un marcado proceso de recuperación desde la salida de Eduardo Coudet. Con Leonardo Ponzio como DT interino, el equipo levantó considerablemente su nivel y, tras una contundente goleada por 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba, escaló hasta el sexto puesto de su grupo con 20 unidades, acariciando la clasificación a la siguiente instancia.

En la vereda de enfrente, Racing cierra un año para el olvido y se hunde en un profundo pozo futbolístico. Con Sebastián "Chirola" Romero de manera interina, el conjunto académico sufrió eliminaciones tempranas y dolorosas en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, sumado a un magro decimotercer puesto en el Clausura con apenas 12 puntos, quedando virtualmente. marginado de la pelea. Domingo de emociones intensas, obligaciones extremas y un futuro cercano que comienza a definirse.