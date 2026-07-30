O’Higgins y Boca jugarán este jueves desde las 21.30 en El Teniente de Rancagua, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Xeneize intentará clasificar a la siguiente fase tras el 1-0 que consiguió en la ida. En caso de obtener el pase, se medirá con Deportivo Recoleta de Paraguay.

El árbitro del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán y el partido se podrá ver a través de la DSports.

Fuente: TN