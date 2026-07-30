ESTA NOCHE
Boca visita a O’Higgins en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana
Tras la dura derrota ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, el Xeneize intentará recuperarse y seguir con vida en el plano internacional. Si logra avanzar, enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay.
O’Higgins y Boca jugarán este jueves desde las 21.30 en El Teniente de Rancagua, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.
El Xeneize intentará clasificar a la siguiente fase tras el 1-0 que consiguió en la ida. En caso de obtener el pase, se medirá con Deportivo Recoleta de Paraguay.
El árbitro del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán y el partido se podrá ver a través de la DSports.
Fuente: TN
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