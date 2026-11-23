Boca regresó a la Argentina con la Copa Sudamericana y todavía puede ganar otros tres títulos antes de terminar 2026. Después de consagrarse también en el Torneo Anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará la Copa Argentina y el Clausura, cuya conquista le permitiría disputar el Trofeo de Campeones.

El plantel aterrizó en Ezeiza poco antes de la medianoche del domingo y fue recibido por cientos de hinchas. Venía de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. Según el registro oficial del club, la Sudamericana significó la estrella número 76 de su historia.

El próximo compromiso será este miércoles 25 de noviembre, a las 21, ante Independiente Rivadavia en la Bombonera, por los octavos de final del Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como atractivo adicional la presentación del trofeo continental ante los hinchas.

Arruabarrena anticipó que habrá cambios, aunque no una rotación completa. “Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores”, explicó, según consignó Diario Popular. El cuerpo técnico seguirá especialmente la evolución de Leandro Paredes, quien recibió asistencia médica tras descompensarse después de la final y luego pudo regresar con la delegación.

En el Clausura, Boca necesita superar cuatro instancias para ser campeón: octavos, cuartos, semifinal y final. Si elimina a Independiente Rivadavia, jugará los cuartos durante el fin de semana del 29 de noviembre. Las semifinales están previstas para el 5 y 6 de diciembre y la definición, para el sábado 12 en La Plata, de acuerdo con la agenda publicada por DEPORTV.

Entre esas eliminatorias tendrá otra cita decisiva: el miércoles 2 de diciembre enfrentará a Platense por la final de la Copa Argentina. Llegó a esa instancia después de superar 3-0 a Banfield en Mendoza. El horario y el estadio todavía figuraban pendientes de confirmación en la programación consultada.

El tercer título posible es el Trofeo de Campeones, cuya definición está prevista para el 19 de diciembre. Belgrano tiene su lugar como ganador del Apertura y Boca podrá enfrentarlo si conquista el Clausura. No se trata, por lo tanto, de un partido que el Xeneize ya tenga asegurado.

Así, el equipo tiene dos encuentros confirmados —Independiente Rivadavia y Platense— y podría sumar otros cuatro si avanza hasta la final del Clausura y luego disputa el Trofeo de Campeones. El escenario ideal sería cerrar el año con cinco títulos: los dos que ya obtuvo y los tres que aún puede conquistar.