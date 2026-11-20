Boca Juniors y Atlético Mineiro disputan el sábado 21 de noviembre, a las 19:30 hora de Argentina, la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El Xeneize llega con seis victorias al hilo y el Galo con siete partidos sin ganar. Boca parte como favorito para levantar el título frente a Atlético Mineiro, aunque una final a partido único achica muchas diferencias.

Análisis de Boca vs Atlético Mineiro: dos finalistas en momentos opuestos

Boca atraviesa su mejor tramo del año. Ganó la Tabla Anual con 63 puntos, uno más que Rosario Central, gracias a un gol de Enner Valencia sobre el final ante Defensa y Justicia. Mineiro, en cambio, es 7.º en el Brasileirão con 51 puntos y suma cinco derrotas y dos empates en sus últimos siete partidos.

La final, sin embargo, se juega en otro terreno. Eduardo Domínguez reconoció el favoritismo de Boca, pero apuesta por la fortaleza mental de un plantel que ya perdió dos finales continentales, la última ante Lanús en la edición pasada de la Sudamericana. Para ver cómo lee el mercado esa tensión entre racha y jerarquía, podés recorrer los mercados de apuestas de Boca vs Atlético Mineiro.

Estado de forma reciente

Estos son los últimos cinco partidos de Boca, del más reciente al más antiguo:

- Banfield 0-3 Boca (Copa Argentina)

- Boca 1-0 Defensa y Justicia (Liga Profesional)

- Boca 1-0 River (Liga Profesional)

- Independiente 0-1 Boca (Liga Profesional)

- Vasco da Gama 1-3 Boca (Copa Sudamericana)

En esos cinco partidos, el equipo de Arruabarrena dejó el arco en cero cuatro veces.

Y estos son los de Mineiro, con el mismo orden:

- Mirassol 0-0 Atlético Mineiro (Brasileirão)

- Atlético Mineiro 1-1 Grêmio (Copa do Brasil)

- Botafogo 1-0 Atlético Mineiro (Brasileirão)

- Grêmio 2-0 Atlético Mineiro (Copa do Brasil)

- Atlético Mineiro 0-1 Cruzeiro (Brasileirão)

El Galo anotó un solo gol en ese tramo, un dato que explica buena parte de su mal momento.

Historial: ocho cruces oficiales y una final en 1993

Los dos clubes se enfrentaron ocho veces en torneos de la Conmebol, con tres triunfos de Boca, uno de Mineiro y cuatro empates. Este es el recorrido:

- Libertadores 1978 (semifinales): Mineiro 1-2 Boca y Boca 3-1 Mineiro

- Copa de Oro 1993 (final): 0-0 en Belo Horizonte y 1-0 para Boca en la Bombonera

- Copa Mercosur 2000 (cuartos): Mineiro 2-0 Boca y Boca 2-2 Mineiro

- Libertadores 2021 (octavos): 0-0 y 0-0, con 3-1 en los penales para Mineiro

Será el primer cruce entre ambos en la Sudamericana, y el único título que se disputaron antes, la Copa de Oro de 1993, se lo llevó Boca.

Bajas y novedades para la final

Boca recuperó a Lautaro Blanco y a Rodrigo Battaglia, que volvieron a entrenarse con normalidad. Milton Delgado sufrió un esguince leve de rodilla, pero trabaja con el grupo y, según el parte del cuerpo técnico, tiene altas chances de arrancar de titular.

En Mineiro el panorama es más complicado. Alan Franco no juega porque está suspendido, tras su expulsión en la vuelta ante Montevideo City Torque, y Reinier y Alan Minda aparecen casi descartados. Maycon, Victor Hugo y Thiago Borbas llegan con dudas, aunque Domínguez los ve cerca del regreso.

Son datos del 18 de noviembre y pueden cambiar, así que conviene revisar los partes oficiales antes del pitazo inicial.

Árbitro, césped y calor en Barranquilla

La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte, con Antonio García en el VAR. Matonte ya dirigió a Boca en nueve ocasiones y el Xeneize solo perdió la primera vez que lo tuvo de juez.

El Metropolitano tiene césped híbrido, con poco más del 90 % de pasto natural, y para el sábado se esperan alrededor de 35 grados a las 17:30 de Colombia, con chances de lluvia.

Cuotas para Boca vs Atlético Mineiro

Si querés tener los números a mano antes del pitazo inicial, podés revisar las cuotas de la final de la Copa Sudamericana.

Ganador del partido (1X2)

Es el mercado más directo: Boca llega como favorito para el tiempo reglamentario, pero en una final el empate sigue siendo un resultado real y obliga a mirar la prórroga.

- Boca Juniors: 2,26

- Empate: 3,95

- Atlético Mineiro: 3,35

Campeón de la Copa Sudamericana

Acá cuentan también la prórroga y los penales, un escenario posible en esta final.

- Boca Juniors campeón: 3,28

- Atlético Mineiro campeón: 4,44

Ambos equipos marcan

Boca dejó el arco en cero cuatro veces en sus últimos cinco partidos y Mineiro marcó un solo gol en los suyos, dos argumentos que ponen el «no» sobre la mesa, aunque un gol temprano puede abrir el partido.

- Sí: 2,15

- No: 1,65

Más/Menos de 2.5 goles

Ninguno de los últimos cinco partidos de Mineiro superó los dos goles y medio, mientras que dos de los cinco de Boca sí lo hicieron. El mercado depende de si la final se abre pronto.

- Más de 2.5: 2,55

- Menos de 2.5: 1,47

Pronóstico final: Boca, en una final cerrada

Nuestro pronóstico es Boca Juniors campeón de la Copa Sudamericana, con el «no» en ambos equipos marcan como lectura complementaria. El Xeneize llega con mejor racha, más solidez defensiva y un rival que anotó un solo gol en sus últimos cinco partidos, aunque Mineiro tiene jerarquía para complicar hasta el último minuto. Este pronóstico se apoya en la forma reciente, los antecedentes y el contexto competitivo.

Si vas a seguir la final en Stake, una plataforma ágil y con mercados amplios para el partido, revisá las cuotas cerca del inicio porque se mueven. Jugá siempre con responsabilidad, solo si sos mayor de edad y con dinero que puedas permitirte perder. ¡Disfrutá la final!