Este domingo, desde las 15 horas y con arbitraje de Nicolás Ramírez, chocan los dos planetas más grandes del fútbol argentino en la Bombonera: Boca y River juegan noventa minutos de un Superclásico que puede ser determinante en la definición del Clausura. En este sentido, tanto Rodolfo Arruabarrena como Leonardo Ponzio apenas mostraron las cartas en la semana: variaron en los entrenamientos y ninguno de los dos tiene la formación titular 100% confirmada.

Por el lado de Boca, Arruabarrena hizo descansar a Lautaro Blanco, mucho más que un lateral izquierdo. El zurdo formado en Rosario Central -y con un paso por Elche de España- lleva ¡diez asistencias! en lo que va de la temporada. El rosarino de 27 años no jugó ante Independiente en el Libertadores de América (victoria xeneize por 1-0 con un gol de Facundo “Jagger” Herrera) para estar presente en la Bombonera ante River.

El otro futbolista que recuperó el Vasco de cara a la visita de su rival de siempre es Tomás “Toto” Belmonte. El ex Lanús había sido operado el 2 de octubre de una rotura de menisco y el jueves recibió el alta médica. De acuerdo a cómo lo vea el cuerpo técnico en las horas previas al partido podría ir al banco de suplentes: compite por minutos en el Superclásico con Rodrigo Battaglia -quien llegó incluso a ser titular en alguna práctica de la semana en lugar de Santiago Ascacibar- y el chileno Williams Alarcón.

Con todo, Arruabarrena y su cuerpo técnico mantiene una sola duda: el colombiano Sebastián Villa, que parte con ventaja, o Alan Velasco sobre el costado izquierdo del ataque. El resto del equipo sale de memoria: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Villa o Velasco.

River también recuperó jugadores en estos días. Marcos Acuña, por ejemplo, no jugó frente a Racing porque el cuerpo técnico decidió preservarlo para el Superclásico. El lateral izquierdo, que cumplió 35 años esta semana, sufría un traumatismo en el empeine izquierdo. La lesión se había producido en el partido contra Sarmiento de Junín, en el estadio Eva Perón. El ex Ferro, Racing, Sporting Lisboa y Sevilla será titular con la camiseta de la banda roja.

El otro futbolista por el que esperaba Ponzio era Aníbal Moreno. El mediocampista central apenas jugó 17 minutos con Racing en el Monumental. En River temían que el correntino se hubiese resentido del problema lumbar (discopatía) que lo aqueja desde hace tiempo. Sin embargo, las imágenes no mostraron ninguna lesión muscular, por lo que Moreno podría ser incluido en el equipo titular. Si Ponzio no lo viera en condiciones, la mitad de la cancha la ocupará el juvenil Lucas Silva (19 años).

Más allá de la duda en la mitad de la cancha -donde no se recuperó Fausto Vera, al que le quedan 10 días afuera por un desgarro en el isquiotibial derecho-, Ponzio tiene otra cuestión clave por resolver: el 9. En este sentido, las prácticas de la semana dejaron entrever que Lucas Beltrán lleva ventaja. Sebastián Driussi, al 100% desde lo físico, aguardará por su chance en el banco de suplentes. La buena noticia para el entrenador es que Lucas Martínez Quarta purgó su suspensión y estará disponible para acompañar a Nicolás Otamendi en la zaga. Ocupará el lugar de Lautaro Rivero, autor del gol el último domingo ante la Academia en el Monumental.

Así, River se plantaría con este equipo en la Bombonera: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Un hito en la Bombonera

El fútbol argentino registra un solo antecedente de un Superclásico con seis campeones del mundo en la cancha: fue en 1981 y uno de los protagonistas (René Houseman) ingresó en la segunda parte con la camiseta de la banda roja. En aquella ocasión -igualaron 1-1 con goles de Diego Armando Maradona y Mario Alberto Kempes), River alistó como titulares a Ubaldo Matildo Fillol, Daniel Alberto Passarella, Alberto Tarantini, Noberto Alonso y Kempes.

Si los probables equipos se terminan confirmando, el Superclásico de este domingo 1 de noviembre marcará un hito: por primera vez habrá seis campeones del mundo como titulares: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa en River; Leandro Paredes en Boca.

El árbitro y la guardia alta de River

“Siempre hay que estar con la guardia alta. Aparte muchas veces se confunde, y pareciera que esto es nuevo. Pero la mayor parte del equipo que está en la dirigencia actual y yo estamos hace 13 años en River. Fui secretario general del club, fui vicepresidente. Y nosotros estamos en una situación de guardia alta desde hace más de una década. No es nuevo. Sabemos cómo administrarlo. Lo que tiene que acompañar es el fútbol de River y por eso hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance en los mercados de pases interviniendo y mejorando cada vez más lo que tenemos para poder defendernos desde el fútbol de River, como ha sido siempre”. Las palabras son de Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, en la antesala del Superclásico.

Si bien la “guardia alta” de River es un concepto que data de la primera época de Marcelo Gallardo como entrenador, el contexto actual del fútbol argentino es complejo para el club. En la reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional del último jueves, River “no acompañó” el proyecto de reforma del torneo de primera división, que fue aprobado por mayoría -Estudiantes de La Plata no votó, aunque publicó un comunicado en sintonía con la postura de River-. A la salida del cónclave, Cristian Malaspina (secretario general de la AFA y presidente de Argentinos Juniors) dijo que River había pedido diez descensos y que la mayoría no estaba convencida de eso. El club millonario negó haber hecho esa propuesta.

Un par de horas más tarde, la Liga Profesional (LPF) emitió un comunicado para informar que River se bajaba de la conferencia de prensa previa al Superclásico. Estaba previsto que hablaran Nicolás Otamendi (River) y Paredes (Boca). El último párrafo del documento es sintomático: “Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la LPF lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es “‘rivales, no enemigos’”.