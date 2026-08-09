Boca rescato el empate 1-1 ante Vélez como local local en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize sigue sin poder utilizar La Bombonera por las tareas de sembrado en el campo de juego.

Los goles los hicieron el chileno Diego Valdés a los 12 minutos al sorprender a al arquero colombiano del local, Álvaro Montero, desde un tiro libre al primer palo del mismo, mientras que Santiago Ascacibar –convirtió en los últimos tres partidos- estampo el empate a los 40 de la primera parte tras el rebote que dejo Tomás Marchiori tras el remate de Leonel Flores.

El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena se volverá a presentar este martes (19 horas) en el “Ducó”, cuando reciba a Recoleta de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el próximo sábado visitará a Platense por la quinta fecha del Clausura.

Por su parte, Vélez recibirá el lunes 17 a Defensa y Justicia en la continuidad del certamen doméstico.