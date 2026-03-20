Este jueves se llevó a cabo el sorteo del máximo certamen continental, que comenzará en la semana del lunes 6 de abril, y dejó definidos todos los grupos de la edición 2026.

En ese contexto, Boca Juniors vuelve a la Copa después de dos años de ausencia con un objetivo claro: ir en busca de la tan deseada Séptima. El equipo xeneize será cabeza de serie del Grupo D, donde enfrentará a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

En cuanto al resto de los equipos argentinos, Estudiantes integrará el Grupo A, que tiene como principal candidato al vigente campeón Flamengo. Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza formará parte del Grupo C junto a Fluminense, otro de los grandes protagonistas brasileños.

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Platense, en tanto, estará en el Grupo E con Peñarol como cabeza de serie, mientras que Lanús compartirá Grupo G con Liga de Quito. Finalmente, Rosario Central integrará el Grupo H, donde el cabeza de serie es Independiente del Valle.

Así quedó todo listo para una nueva edición de la Copa Libertadores, que promete, una vez más, grandes cruces y mucha emoción en el camino hacia la gloria continental.

⭐️🏆 Em busca da #GloriaEterna! Assim ficou a Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores.



🤔 Gostou dos rivais do seu time? pic.twitter.com/pI9Jtw8Hj6 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 20, 2026

GRUPO A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

GRUPO B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

GRUPO C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

GRUPO D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

GRUPO F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

GRUPO G

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

GRUPO H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela