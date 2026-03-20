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Boca ya conoce a sus rivales en la fase de grupos en su regreso a la Copa Libertadores
Este jueves se llevó a cabo el sorteo del máximo certamen continental, que comenzará en la semana del lunes 6 de abril, y dejó definidos todos los grupos de la edición 2026.
En ese contexto, Boca Juniors vuelve a la Copa después de dos años de ausencia con un objetivo claro: ir en busca de la tan deseada Séptima. El equipo xeneize será cabeza de serie del Grupo D, donde enfrentará a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.
En cuanto al resto de los equipos argentinos, Estudiantes integrará el Grupo A, que tiene como principal candidato al vigente campeón Flamengo. Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza formará parte del Grupo C junto a Fluminense, otro de los grandes protagonistas brasileños.
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Platense, en tanto, estará en el Grupo E con Peñarol como cabeza de serie, mientras que Lanús compartirá Grupo G con Liga de Quito. Finalmente, Rosario Central integrará el Grupo H, donde el cabeza de serie es Independiente del Valle.
Así quedó todo listo para una nueva edición de la Copa Libertadores, que promete, una vez más, grandes cruces y mucha emoción en el camino hacia la gloria continental.
GRUPO A
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
GRUPO B
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
GRUPO C
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
GRUPO D
Boca
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona de Ecuador
Grupo E
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Platense
GRUPO F
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Sporting Cristal
GRUPO G
Liga de Quito
Lanús
Always Ready
Mirassol
GRUPO H
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central de Venezuela