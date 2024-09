Diego Ciantini ganó la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera con el Chevrolet Camaro de Canning Motorsport, motorizado por Daniel Berra. El segundo puesto fue para Julián Santero y el tercer puesto para Valentín Aguirre. El entrerriano Mariano Werner finalizó en el quinto puesto.

“Fue una carrera difícil y durísima, pero la pudimos llevar bien y ganar. Revirtiendo el fin de semana con el equipo y Daniel Berra, quienes me dieron un gran auto. Julián se me vino un par de veces y me la hizo difícil como también el calor y la pista muy sucia. Era impensado ganar hoy, pero ‘reiniciamos’ y ganamos en la serie que fue clave y aunque sabíamos que sería exigente logramos ser rápidos en la final“, declaró Ciantini, quien se proyecta como uno de los candidatos al título de campeón de Turismo Carretera.

LAS PALABRAS DE DIEGO CIANTINI TRAS GANAR EL #TCenParaná

El balcarceño se impuso sobre el mendocino Julián Santero, quien con el Mustang había sido el referente en la clasificación y hoy en la serie con el Ford Mustang de LCA Racing. Con este resultado, el cuyano se afianza en el liderazgo de la Copa, con 33,5 de ventaja ante Ciantini.

Valentín Aguirre, también con un Camaro de Canning Motorsport, terminó tercero a tres segundos del ganador. Detrás suyo, se ubicaron Otto Fritzler (Challenger), el campeón Mariano Werner (Mustang), José Manuel Urcera (Mustang), y a Santiago Mangoni (Camaro) quien pudo ganar un puesto merced al gesto de Agustín Canapino (Camaro) que le cedió los puntos.

Los tiempos

1° Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) – 39;20.965

2° Julián Santero (Ford Mustang) – 39;22.551

3° Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) – 39;26.617

