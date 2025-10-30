El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) realizó un análisis de cómo fueron repartidos los votos en las elecciones legislativas nacionales, llevadas a cabo este domingo, con la implementación de la Boleta Única de Papel.

De acuerdo al informe, en Entre Ríos votaron 1.155.693 ciudadanos, de los cuales 762.230 personas votaron de forma válida la sección de Senadores mientras que 709.403 entrerrianos votaron correctamente la categoría de Diputados.

En cuanto a los votos en blanco, se observó una diferencia elevada de porcentaje entre ambos casilleros: 3.36 % no eligieron representantes para la Cámara Alta mientras que 9.90% descartaron marcar una equis en los candidatos para la Cámara Baja.

Esta situación se repitió en todas las demás provincias que tenían voto cruzado: CABA, Neuquén, Río Negro, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Según lo observado por Cippec, esta diferencia notoria de votos en blancos entre ambos casilleros no de manera intencional sino que hubo omisión parcial del voto. Cabe aclarar que en la BUP, la categoría de candidatos a senadores estaba primera. Debajo se ubicó a los candidatos a diputados.

A nivel nacional, el análisis refleja que hubo un incremento de voto en blanco y nulo respecto a la última elección nacional llevada a cabo en 2023 para la elección de Presidente. En la jornada del domingo hubo 2,46% sufragios nulos y 2,72 en blanco mientras que en 2023 se registró 0,8% y 2% respectivamente. El dato positivo fue que se redujo el tiempo de escrutinio provisorio: de 8 horas paso a 4 horas el recuento de votos.

Fuente: APFDigital