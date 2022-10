Banderas de los colegios secundarios, decenas de estudiantes uniformados, familiares, docentes, directivos, representantes de los gremios de la educación, funcionarios y funcionarias municipales le dieron un marco poco habitual a la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante que tuvo lugar el último jueves. En la misma, a través de la Banca Abierta, también conocida como Banca 14, seis de los impulsores del Proyecto LUBE (Lápices Unidos por el Boleto Estudiantil) dieron a conocer los pormenores de la iniciativa.

Ellos fueron Laureano Horst (presidente del Centro de Estudiantes de la Enova); Bautista Etchegoyen (presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Luis Clavarino); Marcos Gette (presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica N°2); Agustina Castillo (vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Enova); Melina Terreni (delegada de la Carrera de Ciencia Política de la UNER) y Gabriel Velázquez (secretario de Derechos Humanos de AGMER).

El Proyecto LUBE nació de la participación y la organización estudiantil, y busca ampliar el alcance del derecho a la educación, tanto en el nivel secundario como en el terciario y el universitario, mediante un boleto gratuito en el transporte público urbano de pasajeros de Gualeguaychú. Entendiendo a la educación como “una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, pero más allá de la faz económica del proyecto, reivindica la lucha estudiantil que el 16 de septiembre de 1976 terminó con la trágica Noche de los Lápices”.

Esa noche fueron secuestrados, mientras dormían en sus casas, decenas de estudiantes y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) que en 1975 habían reclamado el otorgamiento del boleto estudiantil. El saldo fue el secuestro y desaparición de más de 250 jóvenes de entre 13 y 18 años.

Fue Laureano Horst quien tomó primero la palabra y, tras recordar la legislación que respalda el proyecto, destacó los efectos negativos que tuvo la pandemia en los centros de estudiantes y la capacidad de organización de los mismos, que pasaron de ser sólo dos a principio de este año para llegar a 14, en la actualidad.

“La participación política de los actores sociales es muy importante para toda la sociedad, creemos, más que nada, que la participación de las juventudes es la que va a sacar adelante este país. Aspiramos a una sociedad en la que cada uno de nuestros compañeros tenga las mismas oportunidades, porque no creemos que la política sea únicamente cosas de grandes o de un partido, todos somos o debemos ser política, porque política es construcción y la voz de las juventudes es un factor fundamental para que eso exista”, dijo y generó los primeros aplausos de u auditorio repleto.

El boleto estudiantil gratuito contempla a los niveles secundario, terciario, universitario, de formación profesional y bachilleratos populares de las instituciones de la ciudad. Pero no apunta solamente a estudiantes, sino que amplia el beneficio al personal docente y no docente, tanto de instituciones públicas como de gestión privada.

En el artículo N°6, además, el proyecto determina como responsable del financiamiento del programa LUBE al Poder Ejecutivo Municipal, “con la fuente de financiamiento que considere propicia a tal fin”.

“Esto no es sólo un boleto gratuito, estamos hablando de una lucha de justicia e inclusión social, para que, sin importar la clase económica, todos podamos gozar del derecho a la educación”, expresó, a su turno, Bautista Etchegoyen. Y fue el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica N°2, Marcos Gette, quien recordó que “la deserción escolar por falta de medios es un problema de todos los días”.

“Yo voy a una escuela técnica y tengo que hacer cuatro viajes por día por el contraturno. El boleto está $35 con el descuento, hablamos de que por mes son $2.800 que tiene que estar pagando una familia por cada hijo que vaya a la escuela”, expuso.

Antes, Agustina Castillo y Gabriel Velázquez habían destacado el peso histórico de esta lucha que se inscribe en las urgencias económicas del presente. Y fue Melina Terreni quien remarcó que “la aprobación de este proyecto va a ser un bien colectivo para todas y todos los estudiantes, ya que consiste en mejorar las condiciones educativas de nuestra ciudad”.

“Gozando de este beneficio quizá muchas personas que no están yendo a cursar por no tener los medios necesarios para hacerlo se sientan motivadas a retomar sus estudios, sabiendo que pueden contar con el transporte para poder trasladarse. No tenemos que perder de vista la necesidad de recursos económicos, el LUBE es un acompañamiento que resuelve estas cuestiones”, sintetizó.