El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este lunes los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, el indicador que mide el costo mensual necesario para cubrir tanto la adquisición de bienes y servicios básicos como el tiempo destinado a las tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el informe oficial difundido este lunes, el monto requerido durante el décimo mes del año osciló entre los $591.320 y los $754.869, según el tramo etario.

El desglose del costo mensual informado por el organismo oficial se distribuyó de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $591.320

Niños de 1 a 3 años: $704.198

Niños de 4 a 5 años: $600.445

Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869

El cálculo de la canasta de crianza integra dos componentes centrales: el costo mensual para adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de infantes, niños y adolescentes (alimentación, vestimenta, educación, vivienda y traslado) y el costo del cuidado, que surge de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad tomando como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.