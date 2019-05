Bolsonaro contra Lula da Silva: “Al menos ahora no gobierna una banda de borrachos”

El presidente brasileño reaccionó así a las declaraciones del ex mandatario, que dijo desde la cárcel que el país está gobernado por “una banda de locos”. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que Brasil al menos no es gobernado por "una banda" de borrachos, al ser interrogado sobre las declaraciones en las que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que el país era gobernado por "una banda de locos". "Por lo menos no es una banda de cachaceiros (que se emborrachan con cachaza)", afirmó el líder de la ultraderecha brasileña al ser interrogado por periodistas sobre las declaraciones que el dirigente socialista hizo el viernes en la primera entrevista que concedió a la prensa desde que fue encarcelado en abril del año pasado para purgar una condena por corrupción y lavado de dinero. El actual mandatario, capitán retirado del Ejército, comentó en tono irónico que pensaba que el consumo de bebidas alcohólicas era prohibido en las cárceles brasileñas, en una referencia al supuesto gusto de Lula por la cachaza (un tipo de aguardiente tradicional en Brasil). "En primer lugar creo que Lula no tendría por qué estar dando entrevistas. Fue un error que la Justicia le concediera el derecho a dar entrevistas. Un presidiario tiene que cumplir su pena", afirmó Bolsonaro sobre la decisión de la Corte Suprema que autorizó a los diarios Folha de Sao Paulo y El País, de España, a entrevistar al ex presidente en la cárcel en que está recluido en Curitiba, condenado por un caso de corrupción. El jefe de Estado agregó que en la entrevista Lula dijo "bobadas" sobre su gobierno y lo retó a comparar las dos administraciones. "¿Quiénes eran los miembros de su equipo? Gran parte está procesada. Sus ministros están presos o respondiendo a procesos. Podemos comparar nuestros ministros con los de ellos ya sea por su calificación, su profesionalismo, su patriotismo o sus ganas de hacer las cosas correctamente", dijo Bolsonaro. "Llevamos 110 días en el gobierno sin ninguna acusación de aquello que Lula y sus ministros hacían en el pasado", agregó.