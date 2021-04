Bolsonaro dijo que las restricciones en Argentina podrían causar "una emigración a Brasil"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a insinuar este viernes que los ciudadanos argentinos pueden comenzar a emigrar a Brasil por el confinamiento “terrible” que ha impuesto en el vecino país el gobierno de Alberto Fernández.

“Hay un país un poco más al sur que está ahora en un ‘lockdown’ (confinamiento) terrible. Los problemas se agravan allí. Entonces un tipo me escribió en un comentario: ‘Ocúpate de Brasil, Argentina no es nuestro problema’. Pregúntale al pueblo de Roraima si Venezuela no es nuestro problema. La gente viene aquí. Si algún país tiene un problema, la gente emigrará aquí. También es nuestro problema”, declaró el mandatario a un grupo de seguidores a las puertas de su residencia oficial en Brasilia.

Bolsonaro también aludió a un cruce que tuvo esta semana con el presidente argentino Alberto Fernández después de publicar en sus redes sociales que “el Ejército argentino está en las calles para mantener al pueblo en casa” y hacer cumplir un “toque de queda”.

Esa publicación siguió a las nuevas medidas de restricción que impuso el gobierno argentino para contener la pandemia, que se ha vuelto a acelerar en el país, y que incluye la presencia de fuerzas militares en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. “Me parece impactante que Bolsonaro diga una cosa así. Hay que explicarle la Constitución argentina. No declaré estado de sitio ni lo pienso hacer y las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior sino para actuar en catástrofes, brindando apoyo a la gente”, declaró el mandatario argentino al respecto.